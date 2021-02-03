Зеленский и Кличко – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

03.02.2021, 14:58, Новости дня

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 32,8% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Также лидером рейтинга доверия является мэр Киева Виталий Кличко – 31,8%.

На третьем месте спикер парламента Дмитрий Разумков – 29,2%.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (25,8%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (25,4%), телеведущий Сергей Притула (25,3%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (21,6%) и экс-глава СБУ Игорь Смешко (20,2%).

Остальные политики набирают меньше 20%.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

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