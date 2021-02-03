Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших футболистов десятилетия

03.02.2021, 14:58, Новости дня

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Форвард итальянского “Ювентуса” и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду – лучший европейский футболист за период с 2011 по 2020 год. Версию лучших игроков десятилетия 2 февраля опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

На втором месте рейтинга разместился капитан сборной Испании и мадридского “Реала” Серхио Рамос. В тройку лучших попал также вратарь мюнхенской “Баварии” и сборной Германии Мануэль Нойер.

Игроком десятилетия в Южном Америке по версии IFFHS стал капитан испанской “Барселоны” и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место занял нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар, третий – его соотечественник Дани Алвес, он играет за бразильский клуб “Сан-Паулу”.

В конце декабря Роналду получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards, в голосовании он опередил Месси и форварда “Ливерпуля” Мохамеда Салаха.

Роналду и Месси также попали в символическую сборную за всю историю мирового футбола по версии журнала France Football.

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