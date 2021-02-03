Смешко: Порошенко заявлял, что закон не позволяет вводить санкции против граждан Украины. Указ Зеленского это опровергает

03.02.2021, 14:58, Новости дня

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Пророссийские силы смогли пройти в парламент Украины во многом с помощью телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые 2 февраля попали под санкции. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

“Санкции против телеканалов – классическая иллюстрация к тезису “лучше поздно, чем никогда”. СМИ, о которых идет речь, перешли в собственность пророссийских сил еще при президенте Петре Порошенко. Именно при нем была создана угрожающая национальной безопасности и обороны Украины ситуация в информационном пространстве страны. А эти силы с помощью в том числе и этих информационных ресурсов, смогли даже впоследствии стать парламентскими политическими силами. Что особенно опасно в условиях непровозглашенной войны со стороны России против Украины”, – заявил Смешко.

Он подчеркнул, что у предыдущего президента были законные возможности противодействовать пророссийским силам.

“В свое время Порошенко был задан прямой вопрос в телеэфире, почему он, как действующий президент, не исправляет эту ситуацию. В качестве аргумента тогда верховный главнокомандующий ВС Украины привел тот факт, что Конституция и законы Украины якобы не позволяют вводить санкции против граждан Украины. Обнародованный Указ президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу де-факто опровергает аргументацию Порошенко. При желании, президент Порошенко с самого начала своей каденции имел все возможности поставить соответствующие задачи и получить от спецслужб Украины документальное подтверждение наличия и российского гражданства у некоторых будущих народных депутатов Украины”, – сказал собеседник.

3 февраля Порошенко в Facebook написал, что “политически поддерживает” решение президента Владимира Зеленского, который 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

При этом Порошенко подчеркнул, что закон запрещает вводить санкции против украинских граждан и компаний и сообщил, что именно его команда в октябре 2018 года инициировала “постановление об ограничительных мерах против пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что это наложилось на начало избирательной кампании”, – сказал Порошенко.

Смешко в эфире ток-шоу “Право на владу” напомнил, что с 2016 года в Украине действует Доктрина национальной безопасности. Согласно ей СБУ и Министерство информационной политики должны были давно провести анализ контента телеканалов “112 Украина” и NewsOne. “Но для этого нужно, чтобы прошлая власть защищала национальную политику. С первого дня, когда начали использовать Виктора Медведчука для переговоров с президентом России по обмену пленными, разве не было понятно, что это реинкарнация пророссийского политика в политическую жизнь Украины”, – заявил Смешко.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения того, что эти каналы финансируют из России.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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