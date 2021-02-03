Мнение: Владимир Владимирович: расстреляйте, Навального, а?

03.02.2021, 14:50, Разное

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Не знаю, как у вас, друзья – а в связи с посадкой нашего самого красивого блогера – у меня случилось много позитивного. Я снова помирился с братом, с другом, Россия показала Англии и Литве, где она их вертела. "Эхо Москвы" и прочая погань, типа экс-мэра Ебурга зашкварилась, причем говорят, что за ним Твиттор удалил 19 000 матерных сообщений – это у нас цвет нации такой. Короче, столько позитива, что прямо – может повторим?

Или гулять, так гулять – может сразу бахнем? Вот, серьезно? В Китае бы точно бахнули, Варламов же хочет, как в Китае? Или я с кем-то путаю?

А что у вас случилось хорошего из-за посадки врага народа?

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