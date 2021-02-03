В Роскосмосе предположили причину аварии корабля Starship

03.02.2021, 14:22, Новости дня

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Авария при запуске прототипа Starship компании SpaceX могла произойти из-за неисправности при повторном зажигании двигателя, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программа и науке Александр Блошенко.

«У SpaceX сейчас не до конца получается решить вопрос с повторным зажиганием двигателя», – передает ТАСС слова Блошенко в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам исполнительного директора, перед аварией цвет реактивной струи был зеленым. «Это говорит о том, что, по всей видимости, не сработал насос подачи горючего и в двигатель поступал только окислитель. Получилась такая большая кислородная горелка, которая просто сожгла медное сопло», – сказал он, уточнив, что при горении меди получается зеленый цвет.

Ранее прототип американского космического корабля «Старшип» (Starship) компании SpaceX для полетов на Марс взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.

Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

Многоразовый корабль Starship компании SpaceX предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.