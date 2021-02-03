В Счетной палате высказались за адресную помощь россиянам продуктами

03.02.2021, 14:22, Новости дня

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Счетная палата поддержала инициативу о предоставлении малоимущим гражданам адресной социальной помощи продуктами помимо назначения им льгот и пособий. Тему обсудили за круглым столом в Общественной палате.

Как отметила руководитель Департамента аудита социальной защиты и культуры ведомства Ольга Самарина, большинство граждан, живущих за чертой бедности, – это семьи с детьми, основная доля их расходов приходится на питание, передает «Российская газета».

Так, если малоимущие в год на продукты тратят 45% своего бюджета, то у богатых эти затраты составляют около 15%. При одинаковом потреблении хлебобулочных изделий бедные расходуют на них 9,2 %, а богатые – 2,3% от своих общих затрат на продукты.

При этом число бедных в РФ сегодня составляет 19,6 млн человек, а это более 13% от всего населения страны, то есть – за два квартала прошлого года стало на 1 млн больше граждан, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

В Счетной палате напомнили, что президентом поставлена задача к 2030 году снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. По мнению аудиторов, пока в стране отсутствует комплекс мер, который может обеспечить рост реальных доходов населения. При этом, большинство мер, которые были введены в период пандемии в 2020 году, уже прекратили свое действие.

«Мы готовы участвовать в обсуждении механизмов предоставления продовольственной помощи гражданам, но чтобы стать действенной, она должна быть адресной», – сказала в заключении своего выступления представитель ведомства.

В общественной палате предложили рассмотреть несколько возможных вариантов оказания такой помощи. Это могут быть, например, бонусные карты. Ежемесячно на них будет начисляться определенная сумма денег или ее эквивалент в виде баллов или бонусов, которые можно потратить на приобретение продуктов первой необходимости. Подобную программу Минпромторг готовил к введению еще несколько лет назад. Также помощь может оказываться в виде готовых продуктовых наборов, которые будут выдаваться нуждающимся семьям. Прозвучало предложение и об организации специальной торговой сети или муниципальных магазинов, в которых должны продаваться продукты от отечественных производителей без больших наценок.

«Грамотно разработанная и настроенная программа продовольственной помощи окажет не только поддержку гражданам, но также российским аграриям и фермерам, а значит – в целом окажет благоприятное воздействие на экономику страны», – подытожила председатель комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина, подчеркнув, что все предложения по разработке программы будут направлены на рассмотрение в правительство.

Ранее в РФ предложили освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты.