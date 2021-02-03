Избитый сюжет

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03.02.2021, 14:14, Разное
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После приговора Алексею Навальному находиться в центре Петербурга снова стало незаконно.

После того, как вечером 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы вынес приговор политику Алексею Навальному, силовики несколько часов гоняли петербуржецев по центральным улицам города. Происходящее все больше напоминало кадры из Минска: люди прятались от дубинок в булочных и кафе, — и кто здесь пришел протестовать, а кто просто прохожий, было совершенно не разобрать.

По итогам стихийных событий в отделах полиции оказались 248 человек (по данным «ОВД-инфо»).

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»Елена Лукьянова
«Новая в Петербурге»

Источник: Новая газета



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