В пустыне Сахара найдены гравюры с изображением животных

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03.02.2021, 14:10, Разное
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На территории пустыни Сахара исследователи из Гавайского университета нашли уникальные гравюры. На них изображены жирафы и крокодилы, которые на данный момент обитают в более зеленых регионах. Вот такое письмо из прошлого оставили жители каменного века.
Примерно 5 миллионов лет назад зеленая и плодородная территория, на которой сейчас расположена Сахара, превратилась в пустыню. Регулярное изменение климата, по мнению ученых, стало ключевым в развитии человеческих популяций и ускорило расселение людей по территории Северной Африки.

Для того чтоб исследователи могли сделать ряд исследований со дна Средиземного моря был извлечены отложения. Для этого использовался метода поршневого отбора керна. В результате были вынуты со дна фрагменты ила, содержащие в себе остатки отложений, растений и раковины микроорганизмов, которые были перенесены с берегов Африканского континента. Благодаря данному анализу исследователи смогли выявить ряд причин, в связи с которыми когда-то зеленая территория превратилась в лишенную жизни пустыню. Для полноты результатов анализа также было сделано компьютерное моделирование климата. Всё это позволило сделать выводы о различных этапах изменений, происходивших с Северной Африкой за последние 160 тысяч лет.

Полученные данные исследователи объединили с компьютерной моделью. Они смогли выяснить, какие радикальные изменения произошли с территорией, которой на данный момент является пустыня Сахара – самое засушливое место на земле.

Сесиль Бланше из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ также утверждает, что в прошлом Сахара была зеленой, по ее территории протекали множество рек, которые позже пересохли. Одна из причин – небольшие изменения орбиты Земли, уменьшение ледяных щитов влияют на фазы обильных осадков, которые приходят на смену полной засухи. Еще 5000 лет назад у пустыни был потенциал плодородных почв, а влажность была распространена по всей Северной Африке вплоть до Средиземноморья. Большое количество осадков и полное отсутствие дождя в разные периоды времени повлекли за собой глобальное переселение народов и ускорили заселение территории Северной Африки людьми.

Источник: ekovolga.com



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