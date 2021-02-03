Исследователи доказали скрещивание неандертальцев с Homo Sapiens

03.02.2021, 14:10, Разное

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На острове Джерси, который расположен в проливе Ла-Манш между Великобританией и Францией, группа исследователей нашла факт подтверждения скрещивания между неандертальцем современным человеком. На юго-западе острова в пещере Ла-Котт-де-Сен-Брелад были обнаружены остатки зубов, которые позже подверглись изучению. Об этом в своей работе в журнале Journal of Human Evolution пояснила команда ученых.

В научной работе говорится, что неандертальцы населяли пещеру еще 250 000 лет назад. Около 400 000 лет назад они также появились в некоторых частях Европы и Сибири. А вот современный человек Homo Sapiens появился в Европе 40 000 лет назад, а еще спустя 5 тысячелетий исчезли неандертальцы.

Чуть более века назад в 1910 и 1911 годах в пещере были найдены остатки двух зубов, именно их сейчас изучала группа сотрудников. По предположениям, они, как и предыдущие обнаруженные образцы, принадлежали неандертальцам. Примерный возраст образцов зубов 48 тысяч лет. В результате исследований при помощи компьютерной томографии были найдены общие черты с Homo Sapiens.

Исследователи считают, что факт скрещивания современного человека и неандертальца был более частым явлением, чем считали ранее. Также они предположили, что неандертальцы не вымерли, как думали ранее, а стали частью человеческого вида.

Источник: yandex.ru