В феврале продолжатся съемки реалити-шоу «Дом-2»

03.02.2021, 14:10, Разное

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Февраль полон неожиданностей. Одним из сюрпризов станет возобновление съемок реалити-шоу «Дом-2». Правда на данный момент пока еще не принято окончательное решение относительно его трансляции на телевидении.

Одна из первых участниц Ольга Бузова подтвердила, что после окончания шоу «Дом-2» остался определенный резерв участников. Часть из этих 15 человек на данный момент бесплатно проживает на площадке, правда питаться уже приходится за свой счет. Недавно им поступила информация, что в конце февраля планируется возобновление съемок, соответственно им не нужно на данный период планировать какие-либо поездки. Изначально будет запись первого сюжета, а потом будет приниматься решение о запуске передачи в эфир. По разговорам, которые ведутся на съемочной площадке, можно судить, что трансляция шоу планируется на телеканале «Суббота», который в данный момент называется «Супер». По второй версии трансляция может проходить на одной из онлайн-платформ. Тем не менее, официальной информации о площадке и дате премьеры пока что нет.

Бывший менеджер проекта считает, что может быть обновление участников и сотрудников проекта. На данный момент все права на шоу находятся у телеканала ТНТ. Ольга Бузова и Ксения Бородина не уверены, позовут ли их на проект в качестве ведущих, ведь у них достаточно высокие гонорары. На данный момент обе теледивы задействованы в проекте «Бородина против Бузовой», где также принимают участие герои «Дома-2».

Источник: radiokp.ru