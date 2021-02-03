 

В феврале продолжатся съемки реалити-шоу «Дом-2»

03.02.2021, 14:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Февраль полон неожиданностей. Одним из сюрпризов станет возобновление съемок реалити-шоу «Дом-2». Правда на данный момент пока еще не принято окончательное решение относительно его трансляции на телевидении.
Одна из первых участниц Ольга Бузова подтвердила, что после окончания шоу «Дом-2» остался определенный резерв участников. Часть из этих 15 человек на данный момент бесплатно проживает на площадке, правда питаться уже приходится за свой счет. Недавно им поступила информация, что в конце февраля планируется возобновление съемок, соответственно им не нужно на данный период планировать какие-либо поездки. Изначально будет запись первого сюжета, а потом будет приниматься решение о запуске передачи в эфир. По разговорам, которые ведутся на съемочной площадке, можно судить, что трансляция шоу планируется на телеканале «Суббота», который в данный момент называется «Супер». По второй версии трансляция может проходить на одной из онлайн-платформ. Тем не менее, официальной информации о площадке и дате премьеры пока что нет.

Бывший менеджер проекта считает, что может быть обновление участников и сотрудников проекта. На данный момент все права на шоу находятся у телеканала ТНТ. Ольга Бузова и Ксения Бородина не уверены, позовут ли их на проект в качестве ведущих, ведь у них достаточно высокие гонорары. На данный момент обе теледивы задействованы в проекте «Бородина против Бузовой», где также принимают участие герои «Дома-2».

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / «Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»

02.11 / Американский политолог назвал три сценария развития событий в ночь на 4 ноября

23.07 / Деми Мур стала главной героиней подкаста о сексе: “Я узнала о себе много нового”

15.09 / Зеленский: Между Украиной и Россией нет отношений

30.11 / В Аргентине обнаружен секретный бункер Гитлера

28.09 / Названы необычные симптомы скорого инсульта

15.09 / Иосиф Пригожин помог прославиться группе «Король и Шут»

04.09 / Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

14.12 / Мнение: Забота

18.07 / Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска