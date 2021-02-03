Козак попал под санкции из-за схем с поставками угля из ОРДЛО – СМИ

03.02.2021, 14:04, Новости дня

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Санкции против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Об этом пишет издание ZN.UA 3 февраля со ссылкой на источники в Службе безопасности и Офисе президента Украины.

Такие схемы способствуют финансированию терроризма, а Козак попал под действие закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, – рассказали собеседники.

Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины по санкциям в отношении Козака проводилось не в традиционной форме. Было расписано время, когда каждый из его членов должен был прийти на четвертый этаж Банковой, чтобы поставить или не поставить свою подпись под решением о введении санкций против нардепа. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

“То есть это было индивидуальное голосование без традиционного группового обсуждения”, – уточнило издание.

Решение о санкциях не было молниеносным и напрямую не связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сказали источники.

По данным издания, в январе президент Украины Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков, чтобы обсудить прекращение вещания “телеканалов нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука”.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Данилов говорил, что 17 из 19 членов Совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался именно Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Кроме того, под санкции попали самолеты, которыми пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

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