Разумков: Если человек замечен в финансировании терроризма – то здесь не санкции нужны, а тюрьма

03.02.2021, 14:04, Новости дня

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что если украинские граждане были замечены в финансировании терроризма, должна быть ответственность по украинскому законодательству, а не санкции. Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, комментируя решение воздержаться во время голосования в Совете нацбезопасности и обороны по вопросу санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы, к сожалению, живем уже не первый год в стране, где идет война, в том числе война гибридная и информационная. И бороться с этими вызовами надо, для этого у нас есть разные службы, которые непосредственно за это отвечают… Но если мы говорим о санкциях, то их мы вводим к тем, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, иностранные субъекты хозяйствования, которые пребывают вне возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за нацбезопасность… Уверен, все хорошо знают, что каждый, кто финансирует терроризм, каждый, кто помогает так называемым “ЛНР” и “ДНР” или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность согласно действующему законодательству”, – заявил Разумков.

Он отметил, что если речь идет о финансировании терроризма, должно быть наказание по украинским законам.

“Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности – это финансирование терроризма, потому что п. 2 ст. 1 закона о санкциях говорит, что это лицо, финансирующее терроризм. Если мы говорим о терроризме, если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация, что они помогают финансово или другим образом “ЛНР/ДНР” или стране-агрессору, здесь должна быть срочная информация на генпрокурора, представление, подозрение, и в рамках законодательства украинский суд должен принять решение по поводу того, есть или нет. Если есть – суровое наказание согласно украинскому законодательству”, – заявил Разумков.

Спикер сообщил, что заседание проходило в форме письменного опроса.

“Дополнительной информации от представителей спецслужб не было в том пакете документов, который был предоставлен для ознакомления мне лично. И, к сожалению, информацию от главы СБУ я тоже не слышал”, – сказал он.

Разумков заявил, что если такая информация есть, она не может быть закрытой.

“Закон должен быть один для всех. Если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма – то здесь не санкции. Еще раз повторяю: уголовная ответственность и, извините за непарламентское выражение, тюрьма”, – добавил спикер.

Он также считает, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, им могут отозвать лицензии.

“Позиция по каналам остается неизменной: к любым каналам и к любым СМИ должны быть одинаковые условия и подходы”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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