Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

03.02.2021, 13:48, Разное

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Пресс-секретарь рассказал, что ему не известно мнение Владимира Путина о случившемся. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют судебные решения. “Не будем это делать и сейчас”, – сказал он.

По словам Пескова, политическая ситуация в России многогранна, и потому говорить о влиянии приговора Навальному на происходящее в стране не приходится. Пресс-секретарь напомнил, что в сентябре состоятся парламентские выборы; подготовка к ним уже началась.

“В России идет процесс становления новых партий… Много разных процессов происходит”, – подчеркнул пресс-секретарь.

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