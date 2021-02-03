Борьба за приемных отпрысков и сомнения в отцовстве: что известно о детях Тома Круза

03.02.2021, 13:48, Разное

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Известный голливудский актер три раза был женат. Во втором

браке с коллегой по цеху Николь Кидман у Тома Круза появились дочь Изабелла

Джейн и сын Коннор Энтони – это приемные дети пары. Кидман не могла выносить

сама из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги решились на усыновление.

Когда в 2001 году актеры решили развестись, Изабелле было

девять, а Коннору всего шесть лет. Том не хотел, чтобы отпрыски жили отдельно

от него. Он добивался полной опеки над детьми в суде и в итоге выиграл дело. Кидман

уехала в Австралию, а ее приемные сын и дочь остались в Калифорнии с папой. В

разлуке Изабелла и Коннор отдалились от приемной родительницы и начали звать ее по имени – Николь. Как и Круз, его отпрыски привержены сайентологическому течению.

Изабелла Джейн

Первенцу Тома Круза Изабелле Джейн уже 28 лет. Наследница

знаменитости предпочитает вести закрытый образ жизни. Девушка окончила

престижные курсы парикмахеров Vidal Sassoon Academy в Лондоне. Долгое время

Изабелла работала в одном из престижных салонов столицы Великобритании.

Какое-то время девушка трудилась ассистенткой в компании по производству

одежды. Организация принадлежала новой жене Тома Круза – актрисе Кэти Холмс.

Наследница Круза и Кидман ведет соцсети, однако редко

публикует там собственные фото. Она предпочитает хвастаться своими рисунками и

фотографиями пейзажей. Между тем подписчики Изабеллы уверены, что та удивительным

образом все больше начинает походить на приемного отца.

Наследница Тома Круза и ее муж Макс Паркер постоянно

попадают в объектив папарацци. Желтая пресса часто распекает девушку за лишний

вес. В пример Изабелле всегда ставят изящную и тонкую маму Николь.

Коннор Энтони

Сын Тома Круза и Николь Кидман в 16 лет начал карьеру

диджея. На этом поприще он достиг больших успехов. Предложения о работе ему

присылали со всех концов света. Час Коннора Энтони за пультом стоил пять

тысяч долларов. В 2016 году наследник знаменитостей решил кардинально изменить

жизнь. На вечеринке в честь Хэллоуина он понял, что больше не хочет заниматься музыкой.

На днях Коннор опубликовал фото с берегов Коста-Рики, на

котором похвастался пойманным тунцом. 25-летний отпрыск звезды отрастил бороду.

Теперь сын Тома и Николь каждый день встает в пять утра и на шесть часов уходит

в океан. Коннор Энтони занимается ловлей рыбы. Он зарабатывает всего 850

долларов в день и чувствует себя счастливым.

Сури Круз

В ноябре 2006 года Том Круз женился на коллеге по цеху Кэти

Холмс. В том же году на свет появился третий ребенок знаменитости – дочь Сури.

После пяти лет брака Том и Кэти развелись. По решению суда девочку оставили

жить с матерью. Тому Крузу выделили на общение с ребенком по десять дней в

месяц.

Еще до развода с Холмс Круз планировал отдать дочь в учебное

заведение при Церкви сайентологии. Мать девочки с этим была не согласна. Когда

бумаги о расторжении брака были подписаны, Кэти официально сменила имя

наследницы на Скаут и отдала ее в католическую школу для девочек. Поговаривают, что актер не видел дочь шесть лет.

В 2019 году в Сети муссировались слухи, дескать, Сури не

является биологической дочерью Тома. Об этом, как сообщал анонимный источник, проговорилась

сама Кэти Холмс. Сомнения по поводу отцовства актера выражал и журналист Эндрю

Мортон. Том Круз официально опроверг эти сплетни и подал в суд на репортера.