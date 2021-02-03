 

Оксфордская вакцина может замедлять распространение COVID-19

03.02.2021, 13:46, Разное
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Введение одной дозы оксфордской вакцины (производства компании AstraZeneca) снижает вероятность передачи коронавирусной инфекции на 67% минимум на три месяца. Это показало исследование, которое еще не опубликовано и в настоящее время проходит рецензирование в журнале The Lancet.

Данные об эффективности вакцины в предупреждении передачи инфекции были получены во время испытаний вакцины в Великобритании, в котором участвовали почти девять тысяч человек. Его участникам ученые еженедельно проводили ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. После введения одной дозы количество положительных результатов снизилось на 49-78% по сравнению с группой плацебо.

AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предупреждении распространения инфекции.

Больше промежуток – выше эффективность

Исследование показало, что первая доза вакцины отмечает 76% случаев болезни с симптомами через три недели после введения. Также стало известно, что увеличение интервала между введением первой и второй доз способствует усилению эффекта вакцины. Ранее планировалось, что промежуток между вакцинацией и ревакцинацией составит три-четыре недели. Оказалось, что его увеличение до трех месяцев усиливает защиту до 82% по сравнению с 62%, о которых говорили на основании промежуточных данных третьей фазы исследования.  

В декабре 2020 года Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал британским властям отсрочивать введение второй дозы вакцины, чтобы у большего количества людей из группы риска была возможность получить первую дозу. Аналогичная рекомендация была дана и в отношении вакцины производства Pfizer, однако о ее эффективности при таком применении мало данных.



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