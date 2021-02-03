 

Мнение: Интересно, как больные догхантерством и/или зооненавистничеством это переживут?

03.02.2021, 13:40, Разное
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Гот hэлф. Прочёл в одной группе собаководов, что создали горячую линию для защиты животных, по которой можно звонить, если стал свидетелем издевательства над ними. Интересно, а как больные догхантерством и/или зооненавистничеством это переживут? Ведь теперь, получается, спокойно проклятому шавлу челюсти не повырываешь и не посжигаешь их на глазах у детей, а кошек не выбросишь с балкона многоэтажек и не бросишь в реку завязанными в пакете! Ужас, куда мир катится, как дальше жить, над кем своё превосходство теперь демонстрировать?! И КАК теперь изображать из себя ниибического хероя и очищать мир от злобного опасного шавла, мечтающего загрызть всё человечество?! Столько учились в своей догхантеровской секте быть садистами и истреблять ненавистных четвероногих врагов, а теперь что, всё проклятым мяукающих блоховозам под хвост?! Нет, надо срочно им объединяться с такими же калеками по уровню интеллекта… тьфу, хотел сказать, коллегами по уровню интеллекта и по палате и выступить с требованием закрыть эту линию на фиг, пока они все не сдохли (а хорошо бы…) от невозможности больше безнаказанно убивать и калечить!

Источник: Достало



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