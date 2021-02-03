 

Песков подтвердил поставки вакцины от COVID-19 в Донбасс

03.02.2021, 13:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия поставит вакцину от коронавируса в Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе в Донецк была доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса. С 1 февраля в Донецкой народной республике стартовала вакцинация от COVID-19.

Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики США, Швеции и Германии

23.09 / США и Эстония подтвердили приверженность безопасности телекоммуникационной инфраструктуры

29.01 / Арестован напавший на полицейских во Владивостоке мужчина

02.07 / Шведы заявили об эффективности стратегии массового иммунитета к коронавирусу

08.08 / “Батьківщина” на выборы мэра Киева выдвинула Кучеренко

31.08 / Руководство БСК уличили в отказе от модернизации предприятия

17.08 / Число умерших от COVID-19 в Индии превысило 50 тысяч

27.08 / МВД не нашло сильнодействующих веществ в ситуации с Навальным

22.07 / В РФ собрались отказаться от «лекарства Трампа» от коронавируса

09.09 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска