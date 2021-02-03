«Суки, все лицом к стенке!»

03.02.2021, 13:20, Разное

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В день суда над Навальным полицейские до ночи гонялись за протестующими по московским дворам.

Вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Власти, опасаясь массовых протестных акций, вновь перекрыли чуть ли не весь центр столицы. Задержания же начались с самого утра: людей хватали сначала у суда, а затем на протестных шествиях. В ОВД отвезли больше тысячи человек: тюрьмы для административно арестованных переполнены.

Дело: альтернативная версия

Где-то в одиннадцать вечера силовики решают, что шествие по Москве протестующим пора бы уже и прекратить: десятки полицейских выстраиваются в цепь на пересечении Петровки и Кузнецкого Моста. Еще до того, как они успевают полностью сгруппироваться, колонна сворачивает в Дмитровский переулок. Протестующие бегут, некоторые поскальзываются, падают на асфальт, но встают и бегут дальше. За ними поодиночке бегут омоновцы. Но бежать некуда. Дмитровский переулок перекрыт сотрудниками правоохранительных органов с обеих сторон.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В узком пространстве переулка в толпу быстро сбивается чуть ли не пара сотен человек. Начинаются задержания: омоновцы догоняют хвост колонны и начинают выдергивать из него людей. Заламывают им руки за спину, замахиваются дубинками, бьют ими по коленям (простите, правильно, наверное, говорить «применяют спецсредства»).

— Ногу убрал!

— Отойди! Куда идем, *** [черт]?!

— А ты руку отпустила!

Силовики кричат по очереди. Их голоса сопровождают удары дубинок. Оглушительно сигналят машины. За несколько минут уводят с десяток человек.

В среднем на каждого задержанного приходится пять-шесть правоохранителей, хотя за некоторыми приходят и по два сотрудника. Других протестующих прижимают к стене и берут в кольцо. Парни и девушки строятся шеренгой в несколько рядов. Все они начинают скандировать: «Мы без оружия!»

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Разглядеть хоть что-то в темном переулке позволяют вспышки камер, они же бликами отражаются в черных шлемах «космонавтов». Вдруг толпа приходит в движение, будто находит выход из западни. Мощный поток людей уходит куда-то в сторону, за кованые ворота, во двор. Туда забегает человек семьдесят, меня также затягивает внутрь. Митингующие делают круг по небольшому пятачку в поисках выхода. Здесь кругом лед. Выхода нет. Двор глухой. В железные ворота вслед за протестующими вбегают омоновцы. Все это начинает напоминать игру в кошки-мышки.

— Ну что? Набегались? — кричат силовики.

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Некоторых бьют сразу. Одного мужчину прижимают к стене и лупят дубинкой по спине и голове. Других — по рукам (потом под руки же и выводят наружу). Под удар попадает и журналист издания Real Viewer Федор Худокормов: его омоновец бьет по голове. Мужчина падает на землю и начинает кричать «помогите!». Ко мне подходят две девушки и начинают допытываться, как же отсюда выйти. Одна из них плачет, другая говорит:

— Мы, честно-пречестно, просто с работы шли. Мы в Макдоналдсе работаем.

Выход из двора перекрывают десятки силовиков. За синими куртками не видно ни журналистов, ни протестующих. Когда к воротам подъезжает автозак, омоновцы немного расступаются, формируют коридор к нему. Нескольким ловким ребятам удается по пристройкам забраться в окно жилого дома и окончательно сбежать из Дмитровского переулка, все оставшиеся протестующие строятся вдоль стены. Одна девушка начинает плакать, парень в серой куртке и очках лениво закуривает сигарету.

Через какое-то время сотрудники ОМОНа начинают выводить за ограждение группы задержанных. Одного автозака на всех не хватает, люди вперемежку с сотрудниками выстраиваются в очередь. Один из силовиков налетает на курящего парня: «Ты че, пацан, совсем охренел?!» Другой «космонавт» выводит работниц Макдоналдса. Мужчина их успокаивает: «Со всеми бывает, скоро вы будете дома». (Задержали их или нет, неизвестно.) Вот уже есть шесть задержанных, потом семь, вот уже восемь. Правоохранители заламывают руки двоим журналистам. Места в автозаках заканчиваются быстро. Когда очередной из них уезжает, прессу выводят за оцепление. Взаперти остаются еще десятки людей.

Дарья Козлова,

«Новая»

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