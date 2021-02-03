Дерматолог Маркелова рассказала о причинах появления красных родинок

03.02.2021, 13:16, Разное

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Олеся Маркелова пояснила о причинах появления на теле красных родинок. Они называются ангиомы и могут указывать на проблемы в работе печени.

Как пояснила дерматолог, красные родинки представляют собой крохотные сосудистые разрастания, которые лишь немного возвышаются на коже. При этом, многие путают ангиому с красной точкой, которая говорит о совсем другом заболевании. По словам Олеси Маркеловой, эти родинки могут возникнуть из-за приема гормональных препаратов или антидепрессантов, а также быть следствием вирусной инфекции или воздействия тяжелых металлов. Как отмечает издание «Политэксперт», ангиомы являются безвредными, но пациент может их удалить с помощью лазера, предварительно проконсультировавшись с хирургом.

Эксперты единогласно не пришли к выводам, из-за чего конкретно образуются на теле красные родинки. Кроме вышеперечисленных причин ангиомы могут возникнуть из-за длительного пребывания на солнце или в солярии, нехватки витамина С. Также красные родинки могут передаваться по наследству или образуются после ожога или травмы кожи. Чаще всего эти образования появляются на руках, груди и верхней части спины.