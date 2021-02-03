Телеведущая Ольга Бузова страдает от проблем со зрением

03.02.2021, 13:16, Разное

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Ольга Бузова периодически появляется на публике в очках не для того, чтобы удивить поклонников стильным образом. Оказывается, у телеведущей серьезные проблемы со зрением.

После роскошного праздника, который артистка устроила в честь своего 35-летнего юбилея, в СМИ появилась информация о том, что у Ольги Бузовой опасная болезнь. Одним из приглашенных на праздник был Гарик Мартиросян, который рассказал, что у него астигматизм. Откровения юмориста нашли отклик, а многие присутствующие вспомнили о том, что ведущая «ДОМа-2» также страдает от плохого зрения. По некоторым данным, у Ольги Бузовой минус семь, поэтому она носит очки и линзы.

Как пишет издание Newinform, артистка плохо видит с самого детства. Офтальмологи могут сделать операцию, однако, если певица все еще к ним не обратилась, видимо, не все так просто в диагнозе. Поклонники переживают за состояние своего кумира и надеются, что все будет хорошо. Недавно знаменитость восстанавливала силы в Австрийском центре здоровья. Она прошла полное обследование, делала массажи и получила рекомендации специалистов. Ольга Бузова призвала подписчиков заботиться о себе и «не загоняться» на работе, как она сама.