Передача смартфона незнакомцу для звонка может привести к потере денег

03.02.2021, 13:16, Разное

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Эксперты предупреждают о том, что одалживать смартфон незнакомому человеку для звонка нужно с осторожностью. Как отметил Евгений Кашкин, являющийся доцентом РТУ МИРЭА, мошенники могут таким образом завладеть денежными средствами пострадавшего.

Опытные злоумышленники проводят операции на устройстве за считанные секунды. Они могут связаться с банком и подтвердить с помощью SMS-сообщения перевод или списание денег. Евгений Кашкин рассказал, что это не хакерская атака, а профессиональное использование психологических приемов, которые могут иметь негативные последствия для владельца смартфона.

Согласно данным издания «Политэксперт», аферисты после махинации могут даже «подчистить следы», чтобы собственник гаджета узнал о преступлении как можно позже. В случае, если незнакомец попросил срочно позвонить, то нужно предложить самостоятельно набрать номер на смартфоне и сказать человеку, чтобы он говорил на громкой связи. То есть, давать свой гаджет в руки неизвестному не стоит.