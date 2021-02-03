 

Яценюк о блокировке каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne: Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена

03.02.2021, 13:10, Новости дня
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Бывший премьер-министр Украины, лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк заявил в Facebook 3 февраля, что поддерживает решение о блокировке телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK в связи с санкциями против их владельца, нардепа Тараса Козака.

“Путинская телевизионная медийная машина в Украине остановлена. Президент [Владимир] Зеленский принял государственное решение закрыть пропагандистские рупоры Кремля, которое заслуживает полной поддержки. Это не средства массовой информации, а средства массового поражения населения пророссийской ложью, манипуляциями и дезинформацией. Фракция “Народный фронт” внесла постановление о таких санкциях в парламент еще в 2018-м. Мы добились его принятия в парламенте. Но тогдашний президент этого не сделал. Надо бороться с российским влиянием дальше, выявляя российскую агентуру в государственных учреждениях, армии, органах безопасности, среди политиков и депутатов. Давайте защищать государство”, – заявил политик.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/1074372339748259/

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и  пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк. 

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. 

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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