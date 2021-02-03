 

В Киеве на мосту у станции метро “Нивки” обнаружили глубокую трещину. Его ремонтировала турецкая компания

03.02.2021, 13:10, Новости дня
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В Киеве мост у станции метро “Нивки” покрылся трещинами, ремонтники закрыли их металлической сеткой сообщил телеканал “1+1” в эфире программы “ТСН.Ранок”.

Под сеткой журналисты обнаружили трещину глубиной в несколько десятков сантиметров. Мост капитально отремонтировали три с половиной года назад за 200 млн гривен, говорится в сюжете.

Данный инцидент с мостом уже не первый. Первые трещины на нем появились через год после ремонта. Тогда проблемные участки заштукатурили. Эксперт по градостроительству Виктор Глеба считает, что это произошло из-за отсутствие надзора государства.

“Никто не проверил, никто не сделал экспертизу. Никто не посмотрел, в каких пропорциях там заложены проектные решения”,  – прокомментировал он.

В “Киевавтодоре” заявили, что специалисты уже обнаружили дефекты защитного слоя балок пролетного строения. Мост отремонтирует по гарантии компания-подрядчик. 

“В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование”, – рассказала компания

Летом 2017 года мост у станции метро “Нивки” ремонтировала турецкая компания “Onur Construction International”, отметили журналисты. По информации проекта “Наші гроші”, в 2015 году против этой фирмы возбудили уголовное дело по завладению бюджетными средствами при реконструкции улиц в Киеве в 2011-2012 годах. С 2011 года Onur выиграла тендеров на 3,55 млрд гривен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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