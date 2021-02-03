Горянский переболел COVID-19

03.02.2021, 13:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский актер Владимир Горянский в декабре 2020 года переболел COVID-19. Об этом он рассказал 2 февраля в эфире телеканала “Украина”.

По словам артиста, болезнь помешала им с женой улететь на отдых за границу, где они планировали отпраздновать пятую годовщину семейной жизни.

“После одной передачи я через два дня заболел. Несмотря на то, что была высокая температура, мы сделали вечер со свечами, но не там, где мы хотели”, – рассказал он. Актер не уточнил, о какой передаче идет речь.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/videos/1366809077005461/

В конце 2015 года Горянский тайно женился на рестораторе Елене Фейсе. Свадьба состоялась в США. Фейса стала третьей женой Горянского. До свадьбы с актером она занималась ресторанным бизнесом, а сейчас помогает супругу в его работе.

От предыдущего брака у Горянского есть дочь Мария, которая учится в лос-анджелеской киношколе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 февраля в Украине подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,05 млн пациентов, умерло – 23 089.

—