 

Горянский переболел COVID-19

03.02.2021, 13:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский актер Владимир Горянский в декабре 2020 года переболел COVID-19. Об этом он рассказал 2 февраля в эфире телеканала “Украина”. 

По словам артиста, болезнь помешала им с женой улететь на отдых за границу, где они планировали отпраздновать пятую годовщину семейной жизни.

“После одной передачи я через два дня заболел. Несмотря на то, что была высокая температура, мы сделали вечер со свечами, но не там, где мы хотели”, – рассказал он. Актер не уточнил, о какой передаче идет речь.

https://www.facebook.com/Ranok.Ukraina/videos/1366809077005461/

В конце 2015 года Горянский тайно женился на рестораторе Елене Фейсе. Свадьба состоялась в США. Фейса стала третьей женой Горянского. До свадьбы с актером она занималась ресторанным бизнесом, а сейчас помогает супругу в его работе.

От предыдущего брака у Горянского есть дочь Мария, которая учится в лос-анджелеской киношколе. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 февраля в Украине подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, выздоровело 1,05 млн пациентов, умерло – 23 089.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / “Астанавитесь! Ростов не резиновый”. Фотожабы на выборы президента в Беларуси

01.08 / Захарова назвала повторное расследование крушения самолета Качиньского «фантазийным процессом»

22.11 / Ради игры в гольф Трамп прервал свое участие в саммите G20 – CNN

03.10 / В Германии открыли памятник Горбачеву

16.09 / ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов

10.12 / Глава Гостаможни Рябикин: Мы не сделаем таможню идеальной ни за месяц, ни за год, ни даже за три года

29.07 / Конец жёсткой экономии в ЕС, бойкот Китаю и пустые города — будущее после пандемии

01.02 / МИД Украины просит не посещать Мьянму из-за военного переворота в этой стране

14.01 / Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

20.08 / Мятежники в Мали решили назначить президента на время переходного периода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска