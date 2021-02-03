“На праздничный стол и на каждый день”. Победительница “МастерШеф 2” Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет

03.02.2021, 13:10, Новости дня

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Победительница шоу “МастерШеф” на канале СТБ Елизавета Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом паштета из грибов. Кулинар использовала микс грибов: эринги, шиитаке и шампиньоны.

“Это вкусная и простая закуска, которую можно готовить как и на праздник, так и на каждый день”, – отметила она.

Для приготовления понадобятся 700 граммов грибов, две луковицы, 200 миллилитров сливок (0,8 стакан объемом 250 мл, жирность 20-30%), 20 миллилитров растительного масла (1 столовая ложка), 50 граммов сливочного масла, 50 граммов белого хлеба, 70 миллилитров молока (2,5 столовых ложек), соль, черный перец по вкусу.

Нужно нарезать кубиками грибы и лук. Замочить хлеб в молоке. Грибы обжарить на сухой сковороде, добавить растительное, сливочное масло, лук, посолить и перемешать. Добавить черный перец, сливки, перемешать, оставить тушиться в течение 10 минут.

Глинская предложила разделить грибы на две части: одно блюдо сделать более однородным, а второй – с мелкими кусочками хлеба. Оно больше будет походить на грибную икру, а не на паштет.

Добавите в одну часть хлебный мякиш и измельчить в блендере. , Во вторую добавить мякиш и перемешать.

“Приготовьте грибной паштет на праздничный стол или просто на каждый день!” – призвала Глинская.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Подавать грибной паштет Глинская порекомендовала, выложив кнелями (небольшими “котлетками”), а грибную икру – на подсушенной чиабатте.

Кулинар отметила, что приготовленное блюдо будет вкусно с отварным картофелем.

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