Мнение: Как рисовали Жана Кокто

03.02.2021, 12:58, Разное

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Великий французский писатель и режиссер Жан Кокто (1889-1963) тем, кто знает его в лицо, привычен по большей части в фотографическом виде, да еще рядом с Жаном Марэ. Но ведь Кокто еще вполне застал существование реалистического портретного жанра. Причем некоторые его творцы (жанра, в смысле) Кокто очень любили. Каким же он предстает на полотнах маслом?

Начнем с того, что Кокто когда-то тоже был молод.

В1907 году, когда ему было всего 18 лет, Кокто познакомился с французским художником Жаком Эмилем Бланшем (1861–1942). И надолго приковал к себе внимание живописца.

Бланш написал 5 его портретов. Один недавно был на Sotheby's, два хранятся в Музее изящных искусств в Руане, один – в Музее изящных искусств Гренобля, а последний – в Музее Жана Кокто в Милли-ля-Форет.

Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1912



Музей Гренобля, 1913



Sotheby's (1913)



Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1913



В музее Кокто



Здесь Кокто в числе шести деятелей культуры (Музей Руана, 1922).

Изображенные: Louis Durey, Marcelle Meyer, Germaine Tailleferre, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Jean Wiener, Francis Poulenc, Jean Cocteau, Georges Auric

Заканчиваем с Бланшем.

Вот как пишет его элегантная лесбиянка Ромейн Брукс.

Romaine Brooks. Jean Cocteau à l'époque de la grande rue. 1912



Испанец Федерико Мадрасо в 1910-1912 годах запечетлевает тот же нежный образ (част. колл.)

Леон Бакст (умерший в Париже в 1924 году) примерно в этот период нарисовал этот портрет.

Я не знаю, где он находится и насколько подлинный, но знакомы они были, и в 1971 году Кокто напечатал о Баксте книгу.

А вот, кстати, карикатура, который юный Кокто нарисовал на пожилого на тот момент Бакста (ок. 1912, ч.к).



А вот его карикатура 1923 года на Бакста и Дягилева (источник)



Затем начинается нечто пожестчее.

В 1916 году его портрет написал Модильяни (Princeton University Art Museum).

Вот что о нем пишут: Весной 1916 года Пикассо привел Кокто на встречу с художниками и поэтами в мастерской Моиса Кислинга на Монпарнасе. Пижон с Правобережья, по-видимому, раздражал группу друзей с Левобережья своими притязаниями: поэт Пьер Реверди позже рассказывал, что Кокто беспрерывно болтал, его голос походил на дождь, стучащий по крыше, а его его игнорировали. Тогда и Модильяни, и Кислинг написали Кокто, а причем считается, что портрет Модильяни отражает тщеславие поэта.

Кокто заплатил за картину, но, заявив, что он не поместится в такси, оставил ее в мастерскую и не присылал за ней. В этот период Кокто весьма гордился своим длинным прямым носом, который здесь показан не столь прямым… Кокто был должен заплатить автору 5 франков, но сказал, что таких денег у него нет, и Модильяни отдал полотно в возмещение своего долга владельцу кафе "Ротонда".

Вот портрет, написанный вторым владельцем той мастерской.

М. Кислинг. Портрет Кокто. 1916 (Petit Palais, Geneva, Switzerland)



В 1920 году Жак Липшиц (изначально Хаим-Яков Абрамович Липшиц из Литвы, к вопросу о наших эмигрантах в Париже)

изваял Кокто так:

Франсуа Брет написал его в 1958 году вот таким.

А вот его автопортрет в 1952 году



И напоследок — фотоснимок Ирвинга Пенна.



Еще есть много любительских рисунков и карикатур, но их показывать тут не хочу. Отдельная тема еще — Кокто в художественных произведениях Жана Марэ.