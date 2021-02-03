 

Экономист Гольдарб: Зеленский показал свою полную зависимость от Вашингтона

03.02.2021, 12:54, Разное
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Эксперт упрекнул Зеленского в “позерстве, боязни и желании прислужить” новому американскому лидеру. Самостоятельной фигурой президент Украины не стал, считает Гольдарб.

Неудивительно, что никто из лидеров не хочет встречаться с ним в нормандском формате, отметил политик. Также Гольдарб напомнил, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Байдена.

“И он смотрел по телевизору и еще пост об этом написал, всё это так убого и дешево”, – сказал эксперт в своем блоге.

Ранее в интервью американскому телеканалу HBO Зеленский признался, что хочет попросить у Байдена членства в НАТО и возврата Крыма и Донбасса. По его словам, новый глава Белого дома “хорошо знает Украину”.

Не упустил президент Незалежной и возможности высказать упреки в адрес бывшей американской администрации. Он напомнил, что Дональд Трамп опубликовал записи их переговоров, что было не совсем этично.

Но стремление понравиться Джо Байдену может не спасти Владимира Зеленского. Ранее политолог из Польши Конрад Ренкас напомнил, что смена власти в Соединенных Штатах привела к падению Петра Порошенко.

Теперь история может повториться, полагает эксперт. “Первой жертвой Байдена может стать Зеленский”, – заявил Ренкас.



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