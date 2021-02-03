Число привитых от коронавируса в мире превысило число больных

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03.02.2021, 12:34, Новости дня
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По всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg.

По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 миллионов, далее следуют Индия с 10 млн и Бразилия с 9 млн жителей, передает РИА «Новости».

При этом число доз препарата для профилактики, которые получили жители 66 стран, превысило 104 миллиона.

По данным агентства, в мире вводятся примерно 4,22 млн доз в день. При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, отмечает агентство. При этом отмечается, что темпы постоянно растут, к тому же вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей.

Лидируют по прививочным темпам США, Китай, ЕС, Великобритания, Израиль, Индия и ОАЭ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19.



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