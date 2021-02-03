Клип группы «Би-2» получил две награды фестиваля в Нью-Йорке
03.02.2021, 12:34,
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Видеоклип на песню «Бог проклятых» российской рок-группы «Би-2» завоевал две награды Нью-Йоркской кинематографической премии.
«…«Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео», – передает ТАСС сообщение музыкантов.
Клип, срежиссированный Владимиром Бесединым, был представлен 25 ноября 2020 года. Он рассказывает о ребенке, отвергнутом родителями и обществом.
New York Cinematography Awards ежемесячно объявляет победителей. Целью премии является поощрение новых авторов и студентов-кинематографистов. Как отмечается на сайте фестиваля, жюри оценивает качество картин, креативность и умение талантливо рассказать историю.
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