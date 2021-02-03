 

Клип группы «Би-2» получил две награды фестиваля в Нью-Йорке

03.02.2021, 12:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видеоклип на песню «Бог проклятых» российской рок-группы «Би-2» завоевал две награды Нью-Йоркской кинематографической премии.

«…«Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards – за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео», – передает ТАСС сообщение музыкантов.

Клип, срежиссированный Владимиром Бесединым, был представлен 25 ноября 2020 года. Он рассказывает о ребенке, отвергнутом родителями и обществом.

New York Cinematography Awards ежемесячно объявляет победителей. Целью премии является поощрение новых авторов и студентов-кинематографистов. Как отмечается на сайте фестиваля, жюри оценивает качество картин, креативность и умение талантливо рассказать историю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Космос уплотняется за пределами Солнечной системы

30.09 / Режим ЧС ввели в месте разлива топлива на реке Хатанга в Красноярском крае

15.10 / В Кремле оценили соблюдение режима прекращения огня в Карабахе

19.07 / Свитолина провально выступила на втором выставочном турнире в Берлине

25.08 / Оксана Пушкина сообщила о смерти отца от рака

19.09 / Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине

28.07 / Рейдовый буксир Северного флота сел на мель

27.10 / Чубаров обратился к международным организациям из-за “катастрофической эпидемиологической ситуации” в Крыму, связанной с COVID-19

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

09.07 / Обнародована запись предположительного разговора Порошенко с Путиным, лесной пожар в Луганской области локализовали. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска