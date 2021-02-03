 

Композитор Овсянников: «Музыка и слова гимна РФ не могут быть чьей-то собственностью»

03.02.2021, 12:22, Разное
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В конце прошлого месяца благодаря блогеру Юрию Хованскому стало известно о том, что видеохостинг YouTube блокирует ролики с российским гимном из-за «спорного контента». Павел Овсянников, который является известным композитором и автором официальной аранжировки государственного символа, пояснил, что «музыка и слова гимна не могут быть чьей-то собственностью».
При том, представители видеохостинга утверждали, что правообладателем мелодии гимна РФ является американская компания BMI, занимающаяся защитой авторских прав. При этом, корпорация Google после требований Роскомнадзора сняла ограничения на контент, в котором есть российский гимн. Представители ведомства назвали такое поведение «неприкрытым хамством» по отношению к гражданам РФ. Американская компания принесла свои извинения и отметила, что ограничения были ошибочными.

Павел Овсянников, ранее руководящий Президентским оркестром, назвал данные санкции популярного видеохостинга «политическими играми». По словам композитора, компания из США «с точки зрения музыки не имеет никаких прав на музыку гимна России». Как отмечает издание NationNews, автор госсимвола не получает начисления за то, что его музыку используют на официальных мероприятиях в РФ. Павел Овсянников подчеркнул, что гимн с его словами и мелодией является национальным достоянием страны и не может быть чьей-либо собственностью.



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