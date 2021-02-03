 

Вера Брежнева о существовании еще одной сестры узнала случайно

03.02.2021, 12:22, Разное
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Вера Брежнева относится к тем знаменитостям, которые тщательно оберегают семью от вмешательства журналистов. Однако одна история из ее жизни стала достоянием общественности. Певица совершенно случайно узнала о том, что у нее есть еще одна сестра.
О существовании родственницы по линии отца стало известно пять лет назад. В 2016 году в эфире Первого канала Вера Брежнева официально представила поклонникам Ольгу Кущеву. Как пояснила мать знаменитости, семейная ситуация изменилась благодаря одному телефонному звонку. Они уже переехали в Борисполь из Днепродзержинска. Однажды домой позвонили, а девушка по ту сторона провода попросила позвать к телефону отца. Она представилась Ольгой и предположила, что разговаривает с супругой папы. На это мать Веры Брежневой радостно ответила, что рада звонку. Ольга Кущева расплакалась и поблагодарила за то, что не бросили трубку.

Как пишет издание Nation News, сводная сестра Веры Брежневой проживает в Краснодаре. Певица с сестрой и своей дочкой ездили к Ольге, чтобы познакомиться лично.



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