Филолог Мхитарьян призвал прекратить борьбу с ненормативной лексикой

03.02.2021, 12:22, Разное

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Сегодня, 3 февраля, отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. По словам Григория Мхитарьяна, который является кандидатом филологических наук, матерные слова на столько прочно вошли в жизнь людей, что нет смысла сражаться с ними.

Филолог убежден, что «ненормативная лексика должна восприниматься в общекультурном ключе». Ранее люди стеснялись непристойных выражений, но сейчас все поменялось и в мире категорию «стыда» как таковую отрицают. Общество уже не держит «условную планку культуры». При этом, раньше на матерном языке говорили только низшие классы, а теперь этим злоупотребляют многие люди. Григорий Мхитарьян убежден, что в современном мире исчезло «трепетное отношение к культуре и языку».

Как отметил собеседник издания Nation News, он понимает людей, так как их словарный запас значительно иссяк за это время. Поэтому многие используют эмоционально окрашенные слова, чтобы выразить свои чувства. Филолог убежден, что противостоять ненормативной лексике не стоит, так как это совершенно бессмысленно. Однако, если начинать борьбу, то с причиной этого явления, а не со следствием. Необходимо предпринимать усилия, чтобы повысить общий культурный уровень россиян и сделать так, чтобы мат вновь стал неприемлемым в обществе.