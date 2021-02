“Ужасный день из ада”. О’Коннор попросила поклонников помолиться о ее 16-летнем сыне

03.02.2021, 12:16, Новости дня

Ирландская исполнительница Шинейд О’Коннор 2 февраля на своей странице в Twitter попросила подписчиков помолиться за ее 16-летнего сына Шейна.

“Пожалуйста, когда будете молиться, помолитесь и о моем сыне Шейне. Он свет моей жизни”, – написала певица.



В этот же день певица опубликовала еще один твит.

“Ужасный день из ада”, – написала она.

Издание Mirror сообщает, что в 2019 году певице уже приходилось обращаться за помощью к подписчикам после того, как Шейн на два дня сбежал из дому.

О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет “травматичным”, а отношения с матерью – “сложными”.

Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.

В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года артистка заявила, что не исключает попытку суицида.

Шейн (2004) – сын певицы от музыканта Донала Ланни. У него есть единоутробные сестра и два брата.

