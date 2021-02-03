“Три койки на 10 человек”. Актер Цыганов рассказал, в каких условиях содержится его родственник, задержанный на протестах

03.02.2021, 12:16, Новости дня

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Российский актер Евгений Цыганов в эфире канала “Дождь” рассказал, что его родственник был задержан во время акций протеста в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального

По словам актера, его родственник находится в изоляторе временного содержания в деревне Сахарово.

“Насколько я понимаю, там просто нет условий для содержания. Я видел фотографии оттуда, как там выглядят эти помещения и все остальное, где должны содержаться люди. Я бы сказал, что это скотские просто условия, я понимаю, что наши тюрьмы – это не дай бог, и временного [содержания], и не временного. Но дали очень много сроков по 5-7-10-15 суток людям, которые просто были на улице”, – сказал актер.

Он сообщил, что ездил в управление внутренних дел и “выяснял, какие там перспективы”.

“Мне рассказали, что их там покормили, они прекрасно спят и у них нет проблем. Это было вранье, никого там не кормили. Никаких условий для того, чтобы провести ночь, у них не было, потому что вы понимаете – три койки на 10 человек… Это противная история, так не должно быть. Я думаю, это делается специально, что есть за этим намерения, чтобы запугать, чтобы знали, что им что-то грозит”, – заявил Цыганов.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

31 января в РФ прошли новые акции протеста, по данным соратников Навального, в общей сложности на улицы страны вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали “Открытые медиа”. По информации правозащитников, на них задержали более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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