Порошенко рассказал, почему не мог заблокировать телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne

03.02.2021, 12:16, Новости дня

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Пятый президент Украины и глава партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко сообщил, что не заблокировал телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, потому что в то время была предвыборная кампания. Об этом он написал у себя в Facebook 3 февраля.

“В свое время я решил запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и за это меня нещадно критиковали. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность такого шага. ВКонтакте и Одноклассники, как и российские телеканалы перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине”, – отметил он.

Порошенко напомнил, как в октябре 2018 года его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов.

“Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на послевыборный период. Но выборы выиграл [президент Украины Владимир] Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это – ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил “а почему же это решение не принял Порошенко”, – сообщил политик.

Порошенко возмутился, почему Зеленский два года тянул с решением заблокировать телеканалы. По его словам, за это время “пророссийская истерия на каналах набрала невиданные ранее обороты”. Также он обратил внимание на телеканал “Наш”.

“И почему решение СНБО не касается канала “Наш”, где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?” – спросил пятый президент Украины.

Порошенко заявил о политической поддержке решения СНБО, которое, по его мнению, стало прямым следствием американских санкций против “представителей российской пятой колонны”.

Политик надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов в судах. В тоже время он переживает, чтобы власть не давила на украинские патриотические телеканалы.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

На следующий день президент заявил, что “Украина решительно поддерживает свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы “из так называемого пула Медведчука” весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным программы “Наші гроші”, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

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