Одноразовые женщины – Личное мнение

03.02.2021, 12:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С какими женщинами, если они привлекательны, мужик, может, и готов заснуть, но никогда — проснуться? На ком не женятся? Не задумывались?



Фото: istockphoto.com

Попросила знакомых мужиков охарактеризовать женщин, с которыми у них не бывает серьёзных отношений: одноразовых.

По трём пунктам мужики были единодушны.

1) Слаба на передок.

2) Алкоголичка или наркоманка.

3) Грязнуля.

Если первые два пункта очевидны и для самих женщин — никто не хочет прослыть шлюшкой или пьянчужкой, то важность третьего пункта девки порой недооценивают.

Помните телеведущую с бревна, чья переписка с мамой оказалась в публичном доступе?

Мамаша просила велокозрастную дочурку не быть засранкой, пугая тем, что колченогий муж не выдержит жизни в грязи и уйдёт. Дочка, видимо, не послушала доброго совета, и её действительно сменили на дамочку поаккуратнее: глупенькую, но хотя бы пользующуюся унитазом так, что на нём не остаётся следов фекалий.

Засранки вызывают исключительно чувство брезгливости. Мужчины — даже не самые заядлые аккуратисты — не хотят жить с грязнулями. Никто не мечтает возвращаться с работы в дом, где на полу — налёт жира и пыли, в раковине — гора посуды, на незаправленной кровати валяются колготки и лифчики, а от полотенца воняет грязной тряпкой.

Если мужика по какой-то причине угораздило жениться на засранке, то он с ней рано или поздно разведётся.

Сейчас вот смотрю я на эту телеведущую с бревна и думаю: тебе бы не пресс сушить и не волосики пришивать, а научиться держать дом в чистоте.

Вот у меня дома чисто всегда. И за эту идеальную чистоту я благодарю не только уборщиц, но и свою маму, которая привила мне любовь к порядку.

Уборщицы приходят раз в неделю, а порядок и чистоту в доме я поддерживаю каждый день.

Посуда у меня отправляется в посудомойку сразу: в моей раковине вы никогда не найдёте даже кофейной чашки.

Утро я начинаю с душа, после которого протираю пыль с основных поверхностей. Это занимает несколько минут. Затем — уборка пылесосом. Её я тоже делаю каждое утро.

Точнее, уже не делаю. Делает её моё новое приобретение — робот-пылесос REDMOND RV-R650S.

Я уже давно пользуюсь исключительно роботами, было несколько разных моделей, но эта — самая крутая.

Мой новый робот делает уборку трёх видов:

1) сухую,

2) влажную,

3) УФ-дезинфекцию.

С сухой и влажной всё понятно: один компактный прибор заменяет обычный пылесос размером с гроб, а также ведро, швабру и тряпку.

На REDMOND RV-R650S есть насадка из микрофибры для мытья полов. Микрофибра увлажняется дозированно, чтобы на полу не оставалось разводов.

Робот собирает пыль и грязь с гладких и ворсистых покрытий. У него есть боковые щётки для очистки углов, электрощётки для сбора пыли, песка, шерсти, волос, а также фильтр тонкой очистки выходящего воздуха.

Ну, а теперь — самое главное: ультрафиолетовые лучи. Они уничтожают споры грибков, аллергены и плесень, устраняют бактерии и вирусы (в том числе, и COVID-19), которые вы притаскиваете домой на подошвах и одежде.

УФ-лучи пылесоса контактируют только с поверхностями, потому безопасны для людей и домашних животных.

В общем, запускаю я робот — и о нём забываю: работает без подзарядки до 140 минут (хватит на уборку крупногабаритной «трёшки»), самостоятельно возвращается на станцию подзарядки. Всё, что мне остаётся, — это налить кофе и, пока он пашет, написать первый пост за день.

Пылесос управляется со смартфона или с пульта дистанционного управления. Это очень удобно.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую.

Уважайте себя: живите в порядке и чистоте. Быть засранкой — очень стыдно.А у вас какие взаимоотношения с чистотой и порядком?

Я категорически не могу находиться в грязи и хаосе: даже утро в гостинице начинаю с заправки кровати. Горничную не жду: ходить по номеру, в центре которого — незаправленная кровать, я просто не могу.

Рассказывайте, даже если они у вас — прохладные. Вправлю мозги!

—