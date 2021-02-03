Ученые из Великобритании прокомментировали новые данные об эффективности вакцины «Спутник V»

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03.02.2021, 11:58, Разное
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Новые данные для Science Media Centre прокомментировали вирусолог из Лестерского университета доктор Джулиан Танг (Julian Tang) и профессор Александр Эдвардс (Alexander Edwards) из Фармацевтической школы Редингского университета.

«Это полезное дополнение к опубликованным данным об эффективности вакцин против COVID-19», – сказал доктор Джулиан Танг. Он отметил, что вакцина «Спутник V» эффективнее оксфордской вакцины, которая обладает сходным механизмом действия (обе вакцины используют аденовирусные векторы).

Авторы исследования делают оговорку, указывает Танг, что в исследовании фиксировались только случаи болезни, при которых участники обращались за медицинской помощью по поводу симптомов болезни. Предупреждает ли вакцина бессимптомные случаи и прерывает ли передачу инфекции, должны показать дальнейшие исследования. Кроме того, средняя продолжительность наблюдения после введения второй дозы составляла в среднем 48 дней, поэтому исследование не может дать информации о продолжительности защиты.

Раннее начало вакцинации – вынужденная мера

«Несмотря на опасения по поводу того, что российская вакцина была введена в широкую практику до публикации достаточных данных третьей фазы исследования, сейчас этот подход в определенной мере оправдал себя», – сказал Танг.

По его мнению, такие компромиссы, связанные с пандемией, были и в британской программе вакцинации. К ним относится увеличение интервалов между введением двух доз вакцин, а также одобрение оксфордской вакцины для людей старше 55 лет, хотя в исследовании третьей фазы не было достаточной информации, которая поддерживает это. «Поэтому мы должны быть осторожны, поверхностно критикуя решения, связанные с вакцинами, которые принимают в других странах»,- считает британский вирусолог.

Ученые делают ставки на российско-британское сотрудничество

Танг с нетерпением ожидает сотрудничества между создателями «Спутника V» и оксфордской вакцины, которое может увеличить эффективность вакцинации. Он отметил, что для всех аденовирусных вакцин существует риск, что их вектор может быть нейтрализован иммунитетом человека, если вакцинацию придется повторять в будущем.

Александр Эдвардс указывает, что хотя российская вакцина и имеет сходства с другими вакцинами, которые используют аденовирусный вектор, в ней есть интересная деталь. Для разных доз в ней используются разные аденовирусные векторы – это называется «гетерологический прайм-буст». Делается это для того, чтобы при введении второй дозы иммунная система человека не атаковала ее вектор (аденовирус) и не снизила ее эффективность.

«Хотя гетерологический прайм-буст исследуют уже 20 лет, это может быть самым крупным испытанием на людях, которое наконец доказывает, насколько хорошо работает этот подход в профилактике распространенной болезни человека. Сейчас требуются дальнейшие исследования, чтобы понять, как лучше комбинировать разные вакцины для максимальной защиты, особенно если потребуется регулярная вакцинация», – сказал Эдвардс.



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