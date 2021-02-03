«Умный» мишенный комплекс для обучения точной стрельбе создали в Ростехе

03.02.2021, 11:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) создал не имеющий аналогов в РФ акустический бесконтактный мишенный комплекс, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Комплекс анализирует скорость и координаты пролета пули или снаряда и транслирует данные о попаданиях и отклонениях на экран компьютера. Разработка повышает эффективность обучения стрельбе и точность корректировки огня», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

По словам разработчиков, новый мишенный комплекс не имеет аналогов в России, так как его характеристики позволяют получать информацию о результативности выстрелов фактически мгновенно и корректировать огонь, ориентируясь на данные аппаратуры.

Система предназначена для обучения стрельбе из стрелкового оружия калибра от 5,45 до 12,7 мм, а также снарядами калибра 30 мм.

Новый мишенный комплекс также уникален тем, что в отличие от существующих образцов он поддерживает беспроводную связь между датчиками и оператором на расстоянии километра.

Напомним, в декабре холдинг «Технодинамика» (входит в «Ростех») передал ВКС РФ первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия.