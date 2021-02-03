 

Программу льготной ипотеки предложили продлить в ряде регионов

03.02.2021, 11:40, Новости дня
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Программу льготной ипотеки под 6,5% можно продлить в регионах с небольшими бюджетами, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Федерация должна стимулировать разными методами, в том числе с помощью ипотечных программ, закрепление населения в низко бюджетно обеспеченных регионах, и тем самым решать проблему равномерного расселения населения», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее Банк РФ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.

В то же время президент РФ Владимир Путин заметил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования. 



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