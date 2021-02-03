Ученые заявили об опасности пищи из микроволновки

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03.02.2021, 11:28, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования заявили, что пища из микроволновки является опасной. Этот прибор есть практически на каждой кухне, он ценится из-за удобства использования. Однако специалисты предупреждают, что еда, разогретая в микроволновке, может нанести вред работе организма.
Потенциальную угрозу для здоровья представляет и готовая пища, купленная в магазине. Микроволновая печь для нагрева использует электромагнитное излучение, в результате перегревается и сама пища, и контейнеры, в которые она помещена. Подобный процесс приводит к распаду химических компонентов посуды, а данные элементы способны просочиться в еду. Самым опасным веществом является бисфенол А, поскольку его потребление связано с развитием различных видов рака.

Если говорить о готовой продукции из магазина, которую зачастую нужно только разогреть, то здесь присутствует другой нюанс. В таких блюдах содержится много натрия и иных консервантов. Все это негативно отражается на кровяном давлении, поэтому не исключены сердечные заболевания.

Источник: www.eatthis.com



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