Ученые раскрыли неожиданный эффект утреннего кофе

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03.02.2021, 11:28, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования раскрыли неожиданный эффект утреннего кофе. В научной работе специалистов приняли участие 26 человек, которые несколько дней и ночей согласились спать по пять часов.
Кофе является самым популярным утренним напитком. Ученые узнали, что после его употребления может настать необычный побочный эффект. В ходе исследования научные сотрудники изучали реакцию испытуемых, проверяли их память и точность выполнения предложенных заданий. Одна половина участников выпивала две чашки обычного кофе в день, а вторая употребляла напиток без кофеина.

Представители первой группы продемонстрировали лучшие результаты в дневных тестах, нежели те, кто пил кофе без кофеина. В особенности различия наблюдались по показателю устойчивого внимания. Все испытуемые заявили, что в течение дня присутствовало чувство сонливости, а это значит, что кофе не способен обеспечить полноценный заряд энергии.

Употребление данного напитка утром дает человека временный умственный подъем, но важно понимать, что он не будет долговременным. Нарушение сна нередко приводит к проблемам со здоровьем, часто наблюдается нехваток сил, снижаются функции иммунной системы, происходит набор веса.

Источник: www.eatthis.com



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