 

Ксения Бородина высмеяла обвинения в плагиате фотосессии Оксаны Самойловой

03.02.2021, 11:28, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Бородина высмеяла обвинения подписчиков в плагиате. Они заявили, что ее новая фотосессия в пустыне похожа на ту, которую несколько недель назад делала в Дубае жена Джигана Оксана Самойлова.
Ксения Бородина редко оставляет критику в свой адрес незамеченной. Поклонники ценят ведущую за остроумность и прямоту. Вчера Бородина ответила на очередные замечания, которые прозвучали в социальной сети Instagram. Ведущая обнародовала кадры с фотосессии в пустыни, где она предстала в эффектном красном наряде. Фолловеры отметили, что недавно подобные снимки публиковала мать четверых детей Оксана Самойлова.

Ксения Бородина заявила, что сфотографироваться в пустыне в ОАЭ сравнимо с кадром, сделанным у Эйфелевой башни в Париже. К тому же ведущая заявила, что до Оксаны Самойловой такие фотосессии также проводились.

Изображение взято с: [email protected]
Не так давно ведущая нелестно высказалась о тех, кто постоянно жалуется на маленький заработок. По словам Бородиной, судьба каждого человека находится в его руках. Ведущую часто обвиняют в том, что она ведет роскошный образ жизни: часто летает на отдых, покупает дорогостоящие вещи. В Дубае Бородина и ее супруг Курбан Омаров остановились в роскошном номере с панорамным видом. Одна ночь в таких апартаментах обходится звездной чете примерно в 100 тысяч рублей.



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