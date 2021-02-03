“Инструменты войны против Украины”. Мендель объяснила, почему Зеленский ввел санкции против телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne

03.02.2021, 11:22, Новости дня

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Решение о введении санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne принято в законодательном поле Украины, написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 3 февраля в Facebook.

“Раньше СНБО накладывал те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях. Блокировка телеканалов так называемого пула [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью”, – считает пресс-секретарь Зеленского.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215836238497163&id=1781187626

Указанные телеканалы, по словам Мендель, “давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения”.

“Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности”, – отметила она.

Мендель призвала украинских вещателей соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты, не сотрудничать с государством-агрессором, избегать финансирования и навязывания редакционной политики с его стороны.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы “из так называемого пула Медведчука” весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го.

По данным программы “Наші гроші”, Козак входит в ближайшее окружение Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина. В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляли, что не могут доказать связь этих СМИ с Медведчуком.

Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

В 2019 году Козака допрашивали по делу о терроризме в связи с анонсированным NewsOne телемостом с каналом “Россия 1”.

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