“Привези детей, папа!” Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями

03.02.2021, 11:22, Новости дня

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Бывшая гражданская жена проживающего в Украине белорусского рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо 2 февраля в Instagram сообщила, что Киевский апелляционный суд не разрешил ей видеться с двумя сыновьями, которые около года проживают вместе артистом.

“Я просила суд разрешить видеться с детьми до вынесения решения суда по существу, поскольку процесс может продолжаться еще очень долго, а то и несколько лет. Мне было отказано, поскольку Сергей Пархоменко утверждает, что я вижу детей и разговариваю с ними по телефону почти ежедневно, что является откровенной, наглой ложью”, – заявила Ололо.

Она также обнародовала в сети фрагмент разговора с экс-супругом и отцом детей, который состоялся после завершения судебного заседания.

“Привези детей, папа!” – обращается к бывшему мужу Ололо. Пархоменко в ответ говорит, что она может видеться с детьми, но уходит от ответа на уточняющие вопросы бывшей жены о времени и месте встречи с сыновьями.

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Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Представители артиста в комментарии изданию Obozrevatel заявили, что суд отказал Ололо в апелляции, так как она “не предоставила необходимых документов”.

В своем микроблоге Ололо заявила, что суд не принимает во внимание предоставленные ею документы.

“Приложенные документы и доказательства с моей стороны суд, уже традиционно, не принимает во внимание, просто откровенно издеваясь надо мной”, – подчеркнула она.

Пархоменко и Ололо познакомились в 2006 году во время кастинга, а вскоре стали жить вместе. В гражданском браке у пары родилось двое сыновей – Марк (2009) и Платон (2012).

Пара рассталась в 2019 году – по словам Ололо, музыкант, прекратив общение, также заблокировал ее и в социальных сетях.

После расставания с Серегой Ололо в отношениях с другим мужчиной родила дочь. Имя отца своего третьего ребенка бывшая жена музыканта не называет.

В марте 2020 года Ололо заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез их сыновей в аннексированный Россией Крым. 24 мая Ололо встретилась со своим младшим сыном Платоном на территории загородного комплекса под Киевом. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она “необеспеченная”.

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать дети.

Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни “Черный бумер”.

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