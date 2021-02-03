 

В Киеве проходят протесты под Верховной Радой и Кабмином, полиция предупредила об ограничении движения

03.02.2021, 11:22, Новости дня
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В центре Киева 3 февраля запланированы акции протеста под зданиями Верховной Рады и Кабинетом Министров Украины, возможно ограничение дорожного движения в центре столицы, предупредили в Министерстве внутренних дел.

На дежурство заступили работники структурных подразделений столичной полиции военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция. Они будут обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения запланированных акций, добавили в МВД.

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале. 

Ограничения движения возможны по отдельным центральным улицам Киева. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать действующее законодательство, карантинные ограничения и не нарушать порядок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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