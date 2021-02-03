 

Мнение: Условно навсегда

03.02.2021, 11:20, Разное
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Российское правосудие (судья зачитывает приговор Навальному)

И все-таки понять ничего не возможно – цифры не бьются. Дело по “Ив Роше” возбудили в 2012 году, приговор огласили в 2014 году. По нему самого Навального осудили на 3,5 года условно, его брата – на тот же срок “очно”. Олег Навальный отсидел “от звонка до звонка” и давно уже вышел. А Навальный, получается, все еще “под надзором”?? Почти 7 лет прошло с момента приговора! У нас что, условно осужденные должны вечно ходить и отмечаться в полиции, независимо от срока?!

И это, если не считать еще более удивительный момент – что в 2017 году ЕСПЧ счел приговор “политически мотивированным, произвольным и необоснованным”. И Россия выплатила Навальному компенсацию – то есть по факту согласилась с ЕСПЧ! А потом, нам пишут, Президиум Верховного суда, который должен был прекратить дело, “не согласился с решением ЕСПЧ”. А Минфин РФ выплатил Навальному компенсацию “за незаконный приговор”. У нас что, правая рука не знает, что делает левая?

Есть и третий прикол: саму статью, по которой осудили Навального, с тех пор успели… декриминализировать! Интересно, а как же известный принцип, что СМЯГЧЕНИЕ закона (в отличие от ужесточения) обратную силу как раз имеет?!

Но в итоге похерили и ЕСПЧ, и тот факт, что с момента приговора прошло уже 7 лет, и даже факт – во всеуслышание признанный Путиным! – что Навальный находился постоянно под надзором ФСБ (то есть государство прекрасно знало, где он находится в каждый момент времени, без всяких “отмечаний”) – и все-таки вломили ему срок!

Как это всё расценят дорогие россияне? С почтительным трепетом, очевидно. С точки зрения обычного россиянина, настоящая ВЛАСТЬ – это такая, которая может лихо нарушать любые законы ради своих целей. “Если ты не можешь нарушать законы – какая же ты власть?” Это, скажет россиянин, какой-то горбачев получается…

И вот такое “правовое сознание” – оно и есть главное препятствие, как говорится, на пути реформ.

Источник: Размышления вольного социолога



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