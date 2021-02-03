Скандалы: Кремлёвский рычаг

03.02.2021, 10:50, Разное

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Администрация президента припасла для губернаторов «Чёрную метку»

Внутриполитический блок Кремля заканчивает работу над рейтингом губернаторов. Критерии оценки были утверждены весной 2019-го, и сейчас подводятся первые результаты по итогам полного года. До 1 марта они должны быть представлены президенту, но кое-какие утечки уже есть. В конце января администрация президента провела закрытый семинар для вице-губернаторов. По сути, речь шла о том, как регионы выполняют установки Москвы и готовятся к выборам в Госдуму. С этого семинара и просочились обрывки информации.

Как оценивают губернаторов

Как появилась идея ставить губернаторам оценки? В 2018 году президент дал ряд поручений правительству, которые впоследствии превратились в нацпроекты. Когда их реализация стала буксовать, кабмин Медведева тут же перевёл стрелки на регионы. Мол, на местах не осваивают средства, которые им выделяет центр на благо россиян. Некоторые губернаторы и правда не уразумели, чего от них хотят. «Мы подписываемся под цифрами и под определёнными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчётов они делаются. До нас они не спущены и с нами не согласованы», – возмущался Алексей Дюмин, в прошлом адъютант и охранник Владимира Путина, а с 2016 года – губернатор Тульской области. Чтобы разжевать задачи для губернаторов, были составлены 15 пунктов, по которым и пообещали рассчитывать регио­нальных глав. 14 критериев так или иначе касались нацпроектов. К ним прилагались формулы для расчёта.

Как ни крути, а получается, что успешный губернатор должен много тратить, а для этого – получать денежную помощь из Москвы. Впору задаться вопросом: не устарел ли такой подход в период коронакризиса, когда федеральный бюджет вдруг из профицитного стал дефицитным? Так зачем вообще в таком случае вспоминать про губернаторские рейтинги? А всё дело в самом важном, первом пункте. Ради него, судя по всему, и задумывались остальные 14.

Оправдать доверие

Первый пункт рейтинга губернаторов оценивает уровень доверия к власти жителей региона. Он никакими формулами не подкрепляется, по крайней мере в официально опубликованных документах. Потому можно предположить, что расчёты ведутся на основе пресловутой «закрытой социологии», которую ведёт ФСО. В пользу этого предположения говорит тот факт, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не соответствуют кремлёвскому рейтингу регионов по доверию власти (см. таблицу).

Выходит, губернаторы имеют данные, чтобы оценивать собственные успехи в экономике, а вот о своём политическом значении в глазах Москвы они могут только гадать. И вот на старте думской кампании Кремль решил показать регионалам их место. Главным событием закрытого семинара для вице-губернаторов стал слайд, на котором были расписаны лидеры и аутсайдеры по первому – самому важному – пункту рейтинга.

Итак, в числе лидеров по доверию населения к регио­нальной власти названы Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Лично президенту больше всего доверяет население Чечни, Крыма и Севастополя.

В список регионов с низким уровнем доверия к власти попали Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

«Наша Версия» решила на основании этих данных проверить, действительно ли популярность власти прямо пропорциональна спущенной в регион сумме. Оказалось, что такой подход хотя и имеет право на жизнь, но его нельзя признать однозначно верным. Регионы-лидеры по доверию к власти действительно получают огромные субсидии или же имеют высокие собственные доходы. Но при этом самые большие субсидии получают субъекты, которые не входят в «зелёный» список. Это Дагестан, Якутия и Камчатка. По результатам прошлого года каждый из них получил больше, чем Чечня. А уровень бюджетной обеспеченности в них примерно такой же, как в вотчине Рамзана Кадырова.

Такие же несоответствия есть и в «красном» списке. Здесь, к примеру, присутствует вполне благополучный с точки зрения финансовой обеспеченности Красноярский край.

В связи с этим возникает вопрос: есть ли у центра реальный рычаг влияния на настроения россиян, кроме раздачи федеральных денег региональным правительствам? И стоит ли проблемным для власти регионам ждать накануне думских выборов дополнительных вливаний средств? Или теперь вместо пряника Москва задействует кнут? Ведь антикоррупционные расследования против губернаторов могут прийтись избирателям по вкусу, обеспечив федеральному центру результат на думских выборах.

Кто руководит проблемными регионами?

Хакасия – 33-летний коммунист Валентин Коновалов, победивший во втором туре на выборах 2018 года. Прокуратура тогда начала проверку по поводу якобы уклонения Коновалова от воинской службы. Затем вспыхнул новый скандал – сподвижники Коновалова в правительстве республики получили премии в два-три оклада. Правда, выяснилось, что оклады были не такими уж внушительными, в районе 25 тыс. рублей.

Владимирская область – Владимир Сипягин (ЛДПР). Оппоненты его обвиняют в попытке распродать областную собственность неким якобы близким губернатору структурам.

Хабаровский край – вместе с выборами в Госдуму пройдут выборы губернатора. И.о. главы региона Михаил Дегтярёв должен будет легализовать своё положение. Если только Кремль не найдёт на это место более сильного кандидата. Присланного из Москвы Дегтярёва вряд ли можно назвать популярным среди хабаровчан.

Кемеровская область – Сергей Цивилёв. Процветающий бизнес его семьи связан с добычей угля в соседних регионах. В то время как горняки Кузбасса в последние годы жалуются на сокращения и безденежье.

Красноярский край – Александр Усс. Компромат на него выливали целыми вёд­рами. Однако жителей Красноярска больше волнуют насущные проблемы – в городе до сих пор нет газопровода и каждую зиму люди задыхаются от угольного смога.

По каким критериям Кремль оценивает губернаторов

Уровень доверия к власти

Количество высоко-производительных мест во внебюджетном секторе

Численность в малом и среднем бизнесе, ИП и самозанятых

Производительность труда в несырьевых секторах

Уровень реальной зарплаты

Объём инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов)

Уровень бедности

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Естественный прирост населения

Количество семей, улучшивших жилищные условия

Уровень доступности жилья

Доля городов с благоприятной средой

Качество окружающей среды

Уровень развития образования

Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативам

Сергей Слон