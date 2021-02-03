Скандалы: Рестораны Куршевеля, Мальдивы и дом в Эмиратах

03.02.2021, 10:50, Разное

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Как живёт в розыске экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова

Следователи объявили в международный розыск бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову. Она является фигурантом дела о махинациях с закупками медоборудования. По данным следователей, экс-чиновница скрывается в ОАЭ, где пару лет назад она приобрела недвижимость. Вместо того чтобы наладить работу областного здравоохранения, Солдатова любила проводить время за границей в дорогих местах. Чем ещё она знаменита — в материале Лайфа.

Уголовное дело против Ирины Солдатовой возбудили ещё в ноябре 2020 года. Её подозревают в превышении должностных полномочий и закупке оборудования по завышенным ценам. По версии следствия, деньги чиновники взяли из бюджета, выделенного на борьбу с ковидом. Ущерб областному Минздраву оценивается в 105 млн рублей. Так как экс-чиновница не реагирует на вызовы следователей и появилась информация о том, что она скрывается за границей, её объявили в международный розыск. Куйбышевский райсуд Омска по ходатайству следствия заочно арестовал Солдатову. Сама чиновница считает дело против неё сфабрикованным «непрофессионально и безграмотно, с нарушениями».

В уголовном деле против экс-министра омского здравоохранения Солдатовой также фигурирует глава Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков.

Жильё в Арабских Эмиратах

По данным следствия, экс-министр омского здравоохранения из России улетела на Мальдивские острова. Теперь она находится в Дубае. Оказалось, что у экс-чиновницы там есть квартира площадью 178 квадратных метров. Как выяснил Лайф, жильё было куплено пару лет назад, когда Солдатова ещё работала замминистра здравоохранения Подмосковья. Судя по ценам на сайтах недвижимости, цены на квартиры и апартаменты в Дубае начинаются от 150 тысяч евро, то есть примерно 13,5 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

В её декларации о доходах за 2018 год уже фигурирует жильё в ОАЭ. А вместе с ним ещё три квартиры в России, дачный домик с земельным участком и около 30 млн рублей, вырученных от продажи недвижимости. Откуда взялась эта дорогостоящая недвижимость и как чиновница могла на неё заработать — непонятно. Также Солдатова указала свой скромный доход от педагогической и научной деятельности в 361 тысячу рублей. Других источников дохода она не отражала.

Коллеги Солдатовой в подмосковном Минздраве декларировали куда меньший доход, чем она: три-четыре миллиона рублей. Интересно, что вместе с Солдатовой в Минздраве Московской области на такой же должности трудилась и Елена Утемова, которая ранее работала в команде губернатора Кировской области Никиты Белых. При нём она возглавляла региональный Минздрав, но после его ареста по обвинению в коррупции покинула свой пост.

Летом — Флоренция, зимой — Куршевель

Из профиля в «Инстаграме» Солдатовой видно, что чиновница любит роскошные путешествия. Например, в феврале 2019 года она с дочкой отправилась на облюбованный российскими богачами горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Так Солдатова решила отпраздновать день рождения дочери. Женщина хоть и не указывала место отдыха, но на одной из фотографий за её спиной виднеется вывеска куршевельского ресторана Cap Horn.

Лайф нашёл фотографии этого заведения в Интернете. При сравнении их с кадрами Солдатовой не остаётся сомнений, что чиновница отдыхала именно там. Из меню ресторана Cap Horn следует, что типичный обед там обойдётся в 290 евро, то есть 26,5 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.

В меню есть суп-пюре из мускатной тыквы, кусочки каштанов и трюфель-леденцы из фуа-гра, тартар из королевской дорады и чёрная икра, а также ризотто с голубым омаром, телячья вырезка, трюфельный соус, пюре с трюфелями и спаржей и десерт из трёх видов шоколада с хрустящим пралине. И это не считая напитков, они оплачиваются отдельно. Например, вина Прованса будут стоить около €300. То есть ещё почти 25 тысяч рублей.

Неизвестно, во сколько обошлось семье Солдатовой жильё в Куршевеле, но явно недёшево. Цены на отели здесь начинаются от семи тысяч рублей за ночь. Стоимость апартаментов может доходить до 370 тысяч рублей за ночь. Думается, что Солдатова, судя по её опыту, выбирала не самый дешёвый вариант.

В июле того же 2019 года экс-министр здравоохранения, судя по фотографиям из её инстаграма, отправилась в итальянскую Флоренцию. Там чиновница расположилась в историческом центре города, в отеле The Westin Excelsior, напоминающем старинный флорентийский дворец. Внутри отеля — фитнес-зал и спа-центр. Гостям предлагают массаж в номерах. На крыше здания — застеклённый зимний сад, там же ресторан, где подают изысканные вина из собственного винного погреба.

Ночь в одноместном номере здесь обойдётся в 26,5 тысячи рублей, в полулюксе — 113,5 тысячи рублей.

Напомним, что Солдатова была назначена главой омского Минздрава в самом начале эпидемии, 2 апреля прошлого года. Среди её регалий — врач-педиатр высшей категории, врач-неонатолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор в РНИМУ. С 2013 по 2015 год трудилась главным неонатологом Москвы, а с 2015 по 2019 год работала замминистра здравоохранения Московской области.

При ней Омская область била антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Регулярно гремели скандалы. Например, 27 октября две кареты скорой помощи привезли пожилых пациентов с подозрением на ковид к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что уже много часов возят больных по городу, так как медучреждения отказываются их принять.

Андрей Дубровский