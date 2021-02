Псаки перепутала космические силы ВС США с самолетом

03.02.2021, 10:46, Новости дня

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе очередного брифинга запуталась при ответе на вопрос, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force – Космических сил, созданных в 2019 году.

«Space Force. Это современный самолет», – сказала пресс-секретарь. Издание предположило, что она перепутала Space Force c Air Force One – президентским бортом, о цветовой схеме которого шла речь в одном из предыдущих вопросов.

Псаки добавила, что вопрос интересный и пообещала уточнить информацию у контактного лица в Space Force. При этом она призналась, что не знает, кто это, но постарается выяснить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Jen Psaki reacts humorously to question about Space Force: “Wow. Space Force. It’s the plane of today!” pic.twitter.com/ne6TxpNgf4

— Forbes (@Forbes) February 2, 2021

Конгрессмен Майк Рождерс призвал Псаки немедленно извиниться – по его мнению, пресс-секретарь шуткой «преуменьшает значение целого рода Вооруженных сил». Позже Псаки опубликовала в Twitter пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.

Ранее СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома пыталась выяснить у работающих на брифингах пресс-секретаря Джен Псаки журналистов, какие вопросы они планируют задать.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Джен Псаки – редкий случай, когда пресс-секретарь из иностранной державы обладает в РФ личной славой. Фразы Псаки становились крылатыми, ее необразованность стала притчей во языцех, а сама она вызывала ненависть и смех.