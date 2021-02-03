Политика: Франция восстала против “Северного потока – 2”

03.02.2021, 10:46, Разное

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На фоне «дела Навального» Париж решил атаковать проект «Северный поток – 2», не побоявшись ссоры с Берлином. Вашингтон, напротив, проявил интерес к торгам: Германии сулят снятие санкций с газопровода, если она предоставит гарантии дальнейшей прокачки газа через Украину. В любом случае оснований беспокоиться за судьбу важнейшего для РФ и ЕС проекта нет.

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что его страна и прежде испытывала «большие сомнения» по поводу реализации проекта «Северный поток – 2», а после т. н. дела Навального призывает Германию отказаться от него.

Эта французская реплика наделала в Москве немало шума. Сторонники Навального из числа журналистов (в том числе и тех, кто устраивал осенью информационные вбросы о скорой отмене СП-2 из-за «отравления») не только хоронят проект, но и сулят новые санкции или даже экономическую войну между РФ и ЕС.

В реальности поводов для истерики нет, а у РФ нет никакой нужды идти на поводу у паникеров и уступать в деле Навального ради «спасения» проекта. В противном случае Москва попадет в классическую ловушку шантажиста (сегодня требуют отпустить преступника, завтра потребуют отдать Крым). Притом что французское «фи» никак не повлияет на судьбу «Северного потока».

Французская ревность

Заявление господина Бона объясняется не особой заботой о Навальном и даже не претензиями в адрес Российской Федерации. Скорее это ревность к немецким соседям. Франция и Германия – две крупнейшие экономики континента и два лидера Евросоюза. В последнее время баланс сил сместился в сторону ФРГ, и французы понимают, что СП-2 лишь усилит позиции немцев, которые станут своего рода газовым хабом всего Евросоюза», – отметил газете ВЗГЛЯД сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Поэтому Париж решил поиграть с Германией в праведника и пытается оседлать информационную волну недовольства, которую запускают в том числе и немецкие либералы.

«Стоит ли ради СП-2 приносить в жертву внешнеполитический престиж Германии, изолировать ее в Евросоюзе, обострять отношения с новым президентом США Джо Байденом? Как проект соотносится с борьбой Германии против изменения климата? Зачем правительство Германии поддерживает проект, который выгоден российскому режиму – режиму, политике которого Германия в других случаях противостоит?» – вопрошает редакционная статья немецкого издания «Шпигель», с которым соглашаются и ряд депутатов Бундестага.

Встав на эту же позицию, Франция, как европейская держава номер два, «пытается продемонстрировать, что якобы вся Европа против «Северного потока – 2», а Германия откалывается от коллектива и переходит на сторону РФ – и это значит, что она не может быть лидером Евросоюза», сообщил газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Но юридических возможностей оспорить эксплуатацию СП-2 или как-то иначе навязать Германии свою волю относительно его судьбы у французов нет.

«На сегодняшний день не существует никаких неурегулированных политических вопросов, которые могут торпедировать СП-2. Поправки к Газовой директиве давно одобрены консенсусом и имплементированы в законодательство ЕС. Поэтому мнение одного из госчиновников французского правительства не станет препятствием для реализации проекта», – говорит Дмитрий Марунич.

«Главной угрозой для СП-2 могут стать санкции со стороны ЕС, но они могут быть приняты только единогласным решением всех стран – членов Евросоюза. Пока до этого не дошло, и даже история с Навальным на столь жесткое действие не потянет», – соглашается Игорь Юшков.

Поэтому в Германии на французские «хотелки» ответили вежливо, но жестко: к позиции Парижа в Берлине прислушиваются, диалог продолжают, но достройку СП-2 останавливать не собираются.

Американский торг

Есть еще и американское «фи», к которому, в отличие от французского, Берлину придется прислушиваться. Однако позиция Соединенных Штатов отнюдь не железобетонная: что при Трампе, что при Байдене Вашингтон был готов согласиться на строительство СП-2 в случае, если Берлин заплатит ему взятку.

Если при президенте-республиканце желаемой взяткой была готовность Германии закупать дорогой американский СПГ, то демократ потребовал политическую мзду. По данным газеты Handelsblatt, американцы хотят увязать функционирование СП-2 с сохранением текущих объемов прокачки газа через украинскую ГТС.

Это требование РФ готова выполнять на протяжении ближайших нескольких лет. Но не потому, что поддается давлению американцев, а потому что выполняет взятые на себя контрактные обязательства.

«Согласно договору о прокачке газа с Киевом, Газпром еще 3,5 года будет оплачивать транзит минимум 40 млрд кубов газа через украинскую ГТС, – поясняет Дмитрий Марунич. – А вот дальше вопрос остается открытым. Я не верю, что Киеву дадут подобные гарантии на далекое будущее. Разве что вдруг вырастет потребление газа в ЕС и украинская труба будет востребована».

Теоретически такой сценарий возможен, если объемы добычи газа в Нидерландах и Норвегии продолжат сокращаться, а напряженность вдоль южных и юго-восточных границ ЕС – возрастать, что сделает ненадежными поставки газа из Африки и через Турцию. Однако для него нужно еще одно условие – ремонт и модернизация украинской ГТС, чтобы через нее можно было качать хоть какие-то объемы газа.

Деньги – свои и государственные

Исходя из суммы этих обстоятельств, эксперты уверены: второму «Северному потоку» быть. Критичных препятствий для его реализации не существует, а интерес к проекту весьма высок.

Во-первых, со стороны его владельцев. «Консорциум компаний, строящих СП-2, уже сообщил о готовности завершить проект. Акционеры и инвесторы, вложившие в него миллиарды евро, не оставят их на дне при 95-процентной готовности трубы», – говорит Дмитрий Марунич.

Да, нужно не только достроить СП-2, но и загрузить его на полную мощность. То есть вывести из-под Газовой директивы ЕС, согласно которой один поставщик может загрузить лишь 50% трубы. Однако Газпром готовится решить и эту проблему. «В Германии создан специальный климатический экологический фонд. Видимо, он выдаст СП-2 статус климатически важного для ЕС проекта. А затем под этим предлогом компания-оператор попросит вывести газопровод из-под действия ограничений», – предполагает Игорь Юшков.

Во-вторых, со стороны адекватных людей в Европе. Как отмечает Дмитрий Марунич, «любой европолитик не может не осудить подавление протестов в РФ, ибо это означает выпадение из условного мейнстрима». Однако помимо мейнстрима есть и газовая математика. А она беспощадна к противникам СП-2.

Россия поставляет примерно треть потребляемого Европой газа. И проблема не в том, что его нельзя получить из других источников – можно. Американцы предлагают СПГ, существуют ливийские месторождения, Азербайджан грозит увеличить поставки, Турция рапортует о найденных запасах в Черном море, Израиль с Египтом и Кипром намерены добывать газ в Восточном Средиземноморье, а аналитики-фантазеры грезят о поставках с восточных берегов Каспия. И это не считая того, что к европейскому газовому порогу пробивается Иран, с которого могут быть сняты санкции.

Проблема (для ЕС, естественно) в том, что ни один этот источник не может конкурировать с российским газом по соотношению цена/объем/надежность.

Американский газ слишком дорогой, среднеазиатские углеводороды законтрактованы Китаем, азербайджанского газа мало, а расчет на ливийский ненадежен, как и на все, что пойдет через Турцию (у президента Реджепа Эрдогана серьезный конфликт с ЕС и нет никаких моральных ограничений на предмет шантажа «партнеров»). Что же касается иранского газа, он пойдет в лучшем случае через десять лет, когда будет построена инфраструктура, да еще и через все ту же ненадежную Турцию.

Цена и надежность волнуют не только обывателей, чьи дома с помощью газа обогреваются и электрифицируются. Энергия лежит в основе себестоимости промышленного производства. На фоне обострения конкурентной борьбы в мире, на фоне протекционистских мер в США и Китае Евросоюз не может себе позволить ни закупок больших объемов дорогого газа, ни превращения дешевого и надежного российского в ненадежный только потому, что кто-то на Украине в порыве священной русофобии решит взорвать участок местной газотранспортной системы (или этот участок просто сам по себе сгниет).

Именно поэтому СП-2 нужен не только Германии и России, но и всему Евросоюзу. Даже Франции, заинтересованной в низкой цене газа в ЕС. И господину Клеману Бону не стоит об этом забывать.